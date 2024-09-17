ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تفرض بشكل دوري عقوبات جديدة على إيران ووكلائها، ولكن من السهل التحايل على العقوبات دون إنفاذها. على سبيل المثال، أعلنت إدارة بايدن يوم الثلاثاء الماضي عن عقوبات جديدة ضد شركة الخطوط الجوية الإيرانية، وهي شركة الطيران الرائدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطائراتها البالغ عددها 67 طائرة.والسبب أن الشركة نقلت أسلحة إلى روسيا، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى، دعماً للهجوم القاتل الذي تشنه موسكو على أوكرانيا.كما علق الحلفاء الأوروبيون اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية".

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وبحسب الصحيفة، "من المرجح الآن أن تفقد شركة الخطوط الجوية الإيرانية كل مساراتها الثمانية الحالية إلى أوروبا، وهي خطوة مهمة، لكنها لن تؤثر إلا على سلوك إيران الخبيث إذا نفذت إدارة بايدن الآن هذه العقوبات من خلال الاستيلاء على الطائرات في أي مطار دولي. ويجب على واشنطن أيضًا معاقبة مقدمي الخدمات الأرضية والوسطاء بفرض عقوبات على تقديم الدعم المادي للطائرات الإيرانية. ولكن هناك سابقة رئيسية في إنفاذ العقوبات الأميركية، وهي ليست مشجعة. في الماضي، اعتمد النظام في إيران على طائرات ماهان، بالإضافة إلى أسطول إيران للطيران، لنقل أفراد عسكريين إلى سوريا، وكان هذا أحد الأسباب التي حالت دون استفادة ماهان للطيران من تخفيف العقوبات الذي عرضته إدارة باراك أوباما على إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وعلى النقيض من ذلك، تم شطب شركة إيران للطيران من القائمة بموجب الاتفاق، وتمكنت من شراء طائرات إيرباص جديدة تماما قبل انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018".

وأضافت الصحيفة، "لقد تعرضت شركة ماهان لعقوبات شديدة في الماضي، خاصة في ظل إدارتي أوباما وترامب، ووضعت واشنطن معظم طائرات ماهان على القائمة السوداء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. كما فرضت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا عقوبات على وكالات الخدمة العامة التي تمثل ماهان وتقدم لها المساعدة في كل أنحاء العالم. ومع ذلك، لم تهتم ماهان، حيث فشلت واشنطن إلى حد كبير في فرض العقوبات".

وتابعت الصحيفة، "لم تنجح ماهان في شراء طائرات جديدة لأسطولها من خلال وسطاء فحسب، بل وحتى نقل بعض طائراتها إلى فنزويلا، بل إنها فعلت هذه الأشياء إلى حد كبير دون عواقب.وفي هذه الأيام، تعتمد ماهان أيضًا على هذه الطائرة التي تم شراؤها حديثًا لإرسال الأسلحة إلى حزب الله في رحلات تجارية منتظمة إلى لبنان. ولا تواجه ماهان أي مشكلة في القيام بذلك، لأن الخسائر المحدودة التي تكبدتها بسبب العقوبات الأميركية لم تفعل شيئًا يذكر لتعطيل عملياتها. وهذا خلل كبير في سياسة العقوبات التي تنتهجها إدارة بايدن، وما لم يتم تصحيحه، فإنه سيقلل من تأثير هذه العقوبات الجديدة. فبمجرد أن يستلم الفاعلون الإيرانيون شحنة من طائراتهم، فلن يكون بوسع السلطات الأميركية أن تفعل الكثير لتعطيل رحلاتهم إلى موسكو أو بيروت".

وبحسب الصحيفة، "إن ما تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله هو استهداف الوسطاء ومقدمي الخدمات. إن طائرات ماهان لا تطير فقط إلى وجهات تكون سلطاتها معادية لأميركا، فطائرات ماهان التي تتجه إلى بيروت وموسكو، والتي من المرجح أنها تنقل معدات عسكرية في حمولتها بينما تتظاهر بأنها طائرات ركاب، تطير أيضاً إلى العديد من الوجهات في آسيا، بما في ذلك الهند وتايلاند.وتستطيع الولايات المتحدة أن تحاول الاستيلاء على هذه الطائرات على الأقل في بعض هذه الوجهات، ويمكنها فرض عقوبات على الشركات التي تزودها بالوقود، وتتولى التعامل مع حمولتها وأمتعة الركاب، وتبيع تذاكرها، وتقدم خدمات أرضية أخرى. ومن المؤكد أنها يجب أن تلاحق الوسطاء الذين توسطوا في بيع الطائرات إلى ماهان، وهو ما لم تفعله إدارة بايدن بعد".