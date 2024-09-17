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عربي-دولي

انفجارات وأصوات إطلاق نار.. مسلحون يهاجمون معسكرا أمنيا في مالي

Lebanon 24
17-09-2024 | 04:46
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منذ صباح اليوم الثلاثاء دوت انفجارات وأصوات إطلاق نار في باماكو عاصمة مالي، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول في الدرك طلب عدم الكشف عن هويته إن "مسلحين لم يتم التعرف عليهم رسميًا بعد هاجموا هذا الصباح معسكرا واحدا على الأقل للدرك في باماكو".
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واندلعت الطلقات النارية المتفاوتة الكثافة قرابة الساعة 5:00 تقطعها انفجارات، على ما أوضح مراسل فرانس برس. وكان دخان أسود يتصاعد في الصباح من منطقة قريبة من المطار.

ومالي دولة فقيرة تواجه أنشطة جماعات متشددة وانفصالية وتعاني منذ 2012 أزمة كبيرة متعددة الأبعاد مع وقوع هجمات دامية تنفذها مجموعات مختلفة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، بالإضافة إلى قوات الدفاع عن النفس وقطاع الطرق والعصابات الإجرامية.

وشهد البلد انقلابين عسكريين في آب 2020 وأيار 2021 ويحكمه حاليا مجلس عسكري برئاسة الكولونيل أسيمي غويتا. (سكاي نيوز)


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