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في جريمة هزّت العراق، أعلنت قيادة شرطة البصرة عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل عائلة من قبل أحد أبنائها في المحافظة.وقالت القيادة في بيان، إن طفلاً يبلغ من العمر 13 عاماً أقدم على إطلاق النار بالخطأ على عائلته.وأكدت أن الحادث أدى إلى مقتل والد الطفل وشقيقه وإصابة شقيقته بجروح.كما أوضحت أن والدة الجاني توفيت صباح اليوم متأثرة بجراحها.وأضافت أن القوات الأمنية ألقت القبض على الصغير وفتحت تحقيقا بالحادث.إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الفتى المتهم اعترف بشكل أولي أمام الجهات الأمنية المتخصصة بالتحقيق بقتل أفراد أسرته الثلاثة مع سبق الإصرار والترصد.ونقل المصدر عن المتهم قوله، خلال التحقيقات إن الدوافع وراء ارتكابه للجريمة هي بسبب تعرضه إلى الضرب والتعنيف من قبل والده، وخطط للقيام بجريمته انتقاماً منه.كما بين أن القوات الأمنية ضبطت السلاح المستخدم في الجريمة من نوع "كلاشينكوف"، ويعود لوالده، وضبطت أيضا قنبلتين يدويتين في مكان الحادث. (العربية)