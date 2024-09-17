من هو جدعون ساعر الذي يُريد نتنياهو تعيينه كوزير للدفاع؟

ذكرت "العربية" أنّ تقارير تحدثت عن قرار محتمل لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإقالة وزير دفاعه يوآف غالانت.

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فقد ذكرت قنوات تلفزيونية ومواقع إخبارية كبيرة في إسرائيل أن نتنياهو، وتحت ضغط من شركاء الائتلاف اليمينيين المتطرفين، يفكر في إقالة غالانت وتعيين حليف سابق تحوّل إلى منافس وهو جدعون ساعر، المنتمي حاليا للمعارضة.وساعر هو سياسي إسرائيلي ولد في تل أبيب في 9 كانون الأول 1966، والداه هاجرا إلى إسرائيل في عام 1965 قادمين من الأرجنتين، وبعد خدمته في الجيش الإسرائيلي كضابط صفّ في الاستخبارات في لواء غولاني، درس العلوم السياسية في جامعة تل أبيب ثم درس القانون في نفس المؤسسة.وكان مساعداً للنائب العام بين عامي 1995-1997، ومساعدا للمدعي العام بين عامي 1997-1998. وقبل دخوله السياسة، شغل منصب سكرتير مجلس الوزراء لبنيامين نتنياهو في الأعوام 1999، 2001-2002.وانتخب عضوا في الكنيست في عام 2003، وشغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الليكود وكان من جماعات الضغط النشطة.وكان عضواً في لجنة الدستور والقانون والعدالة، ولجنة مجلس النواب، ولجنة الهجرة والاستيعاب وشؤون الشتات، ورئيس لجنة وضع المرأة. وفي الكنيست السابع عشر، شغل أيضاً منصب نائب رئيس الكنيست.عُيِّن ساعر وزيراً للتعليم في آذار 2009، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2013. وفي ذلك العام، عُيِّن وزيراً للداخلية.وفي أيلول 2014، أعلن أنه سيستقيل قبل الانتخابات التالية لكنه ظل عضواً في الليكود. وغادر الكنيست في 5 تشرين الثاني.وفي 3 نيسان 2017، أعلن عودته إلى السياسة ونيته الترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود. وكان يُنظر إليه كمرشح محتمل لقيادة الحزب ورئيس الوزراء في النهاية، لكنه لم يتمكن من انتزاع السيطرة على الحزب من رئيس الوزراء نتنياهو.في كانون الأول 2020، أعلن أنه سيترك الليكود ويشكل حزبه الخاص المسمى "الأمل الجديد". فاز الحزب بستة مقاعد في انتخابات 2021، وأصبح ساعر وزيراً للعدل.وفي آب 2022، أعلن ساعر وبيني غانتس عن اندماج حزبي "كاحول لافان" و"نيو هوب" وعزما على الترشح معاً في انتخابات تشرين الثاني، مع غانتس على رأس القائمة وساعر في المرتبة الثانية، وأطلقا على حزبهما الجديد اسم "هاماهان هامالاختي".في 12 تشرين الأول 2023، أدى ساعر اليمين الدستورية كوزير بلا حقيبة في الحكومة السابعة والثلاثين لإسرائيل بعد اندلاع حرب إسرائيل وحماس عام 2023.في آذار 2024، أعلن عن تفكك حزب الوحدة الوطنية، مطالباً بإدراجه في مجلس الوزراء الحربي، والذي قال إنه لا يعكس آراءه.يشتهر ساعر بأنه يعارض حل الدولتين، وأنه سيكون "من الخطأ العودة إلى فكرة إقامة دولة فلسطينية، وفي عام 2020 قال "لن تكون هناك دولة مستقلة أخرى بين نهر الأردن والبحر".في 14 تشرين الأول 2023، في مقابلة مع قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، قال إن قطاع غزة "يجب أن يكون أصغر في نهاية" الحرب بين إسرائيل وحماس، قائلاً "من يبدأ حربا ضد إسرائيل يجب أن يخسر الأرض". (العربية)