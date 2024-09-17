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عربي-دولي

السيسي وعاهل الأردن يحذران من "خطورة استمرار الحرب" في غزة

Lebanon 24
17-09-2024 | 06:31
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حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وجاء في بيان صادر عنها أن "التصعيد في الضفة الغربية يدفع نحو توسع الصراع بالمنطقة".
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وشددا على رفض تصفية القضية الفلسطينية أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة.

ورفض ملك الأردن والرئيس المصري أية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. (الحدث)
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