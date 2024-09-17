السيسي وعاهل الأردن يحذران من "خطورة استمرار الحرب" في غزة

Advertisement

حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.وجاء في بيان صادر عنها أن "التصعيد في الضفة الغربية يدفع نحو توسع الصراع بالمنطقة".وشددا على رفض تصفية القضية الفلسطينية أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة.ورفض ملك الأردن والرئيس المصري أية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. (الحدث)