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عربي-دولي

نشرها عبر حسابه... أردوغان يظهر في أغنية شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
17-09-2024 | 07:53
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ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقطع فيديو لأغنية تم إعدادها بواسطة الذكاء الاصطناعي، جاءت بعنوان "المقاطعة" وذلك دعما لفلسطين في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
ونشر أردوغان الأغنية عبر حسابه منصة "إكس"، وأرفقها بتعليق قال فيه: "سنُواصل الوقوف إلى جانب غزة وإخواننا الفلسطينيين بأصواتنا وكلماتنا ودعواتنا ومساعداتنا الإنسانية وبكل الوسائل المتاحة لنا".
وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن الأغنية التي تحمل عنوان "المقاطعة" أُنتجت عبر تقنية الذكاء الاصطناعي من قبل الموسيقي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية التركي يوجال أرزان حاجي أوغولاري.

وسلطت الأغنية الضوء على مشاهد تُظهر قصف الجيش الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهروب الأطفال الفلسطينيين من القصف والانفجارات، إلى جانب دعوات لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، كما أظهرت الأغنية لقطات من تظاهرات التضامن مع فلسطين حول العالم.
وظهر الرئيس التركي لمدة ثواني خلال الأغنية وتحديدا عن الدقيقة الواحدة و3 ثوان، بالتزامن مع مقطع في الأغنية يقول "قل لا، اتخذ موقفا عظيما"، حيث ظهرت لقطة لكلمة لأردوغان في الأمم المتحدة. (سبوتنيك)
 
 
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