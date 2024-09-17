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إقتصاد

وزير إسرائيلي راهن بزجاجة "ويسكي" على اقتصاد إسرائيل

Lebanon 24
17-09-2024 | 08:13
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تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال مناقشة قانون الموازنة الإضافية للعام 2024 بألا يتجاوز عجز الميزانية الإسرائيلية 6.6%.

وعقدت اللجنة المالية في اسرائيل برئاسة عضو الكنيست موشيه جافني أمس مناقشة بمشاركة وزير المالية الاسرائيلي في إطار التحضير للقراءة الثانية والثالثة لمشروع قانون الموازنة الإضافية لعام 2024.
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وخلال النقاش تعهد الوزيرالإسرائيلي بأن عجز الميزانية هذا العام لن يتجاوز الهدف الذي حددته الحكومة، وقال: "نحن لا نزيد العجز. لقد حددنا هدفا بنسبة 6.6% من العجز وما زلنا ضمن العجز المستهدف. لقد ارتفع العجز وسيستمر في الارتفاع لمدة شهر واحد وسيعود إلى الانخفاض مرة أخرى في الربع الأخير".

وأضاف الوزيرالإسرائيلي أن "أنا شخص يحب زجاجات الويسكي، وأنا على استعداد للمراهنة على أننا سننهي العام ضمن الهدف بزجاجة"، ليرد عليه بعض أعضاء اللجنة أن ذلك رهان على اقتصاد إسرائيل.

وتابع الوزير قائلا: "لا يوجد شيء اسمه فقدان الحكومة السيطرة على نفقاتها المدنية. إن إجمالي المبلغ النقدي الذي يمكن للدولة إنفاقه في ميزانية العام الواحد هو ما تمت الموافقة عليه لها بالإضافة إلى الفوائض المتبقية من العام السابق". (روسيا اليوم)

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