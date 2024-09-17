أميركا: روسيا ستواصل تهديدنا بغض النظر عن نتيجة نزاع أوكرانيا

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قال فرانك كيندال وزير القوات الجوية الأميركية إن روسيا ستواصل تهديد الولايات المتحدة بغضّ النظر عن نتيجة النزاع في أوكرانيا، وأمده.وأضاف خلال مؤتمر رابطة القوات الجوية والفضائية الأمريكية: "بغض النظر عن كيف ستنتهي هذه الحرب ومتى، ستبقى روسيا على الأرجح تمثل تهديدا حادا للولايات المتحدة".وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل توسيع التعاون العسكري مع حلفائها في أوروبا، لافتا لاتفاقية تقاسم التكاليف لتعديل صواريخ JSM النرويجية لاستخدام المقاتلات الأميركية "إف-35" لها.