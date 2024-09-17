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عربي-دولي

أميركا: روسيا ستواصل تهديدنا بغض النظر عن نتيجة نزاع أوكرانيا

Lebanon 24
17-09-2024 | 11:10
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قال فرانك كيندال وزير القوات الجوية الأميركية إن روسيا ستواصل تهديد الولايات المتحدة بغضّ النظر عن نتيجة النزاع في أوكرانيا، وأمده.
وأضاف خلال مؤتمر رابطة القوات الجوية والفضائية الأمريكية: "بغض النظر عن كيف ستنتهي هذه الحرب ومتى، ستبقى روسيا على الأرجح تمثل تهديدا حادا للولايات المتحدة".
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وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل توسيع التعاون العسكري مع حلفائها في أوروبا، لافتا لاتفاقية تقاسم التكاليف لتعديل صواريخ JSM النرويجية لاستخدام المقاتلات الأميركية "إف-35" لها.
(روسيا اليوم)
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