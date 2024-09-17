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عربي-دولي

لمدة 48 ساعة.. شركات طيران تعلّق رحلاتها إلى تل أبيب!

Lebanon 24
17-09-2024 | 15:07
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم، أن الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" أّنّ شركات الطيران التابعة لها ستتجنب المجالين الجويين الإسرائيلي والإيراني. كما أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية وشركتا الطيران السويسرية والبلجيكية عن تعليق رحلاتها إلى مطار بن غوريون لمدة 48 ساعة.
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وتأتي هذه القرارات في أعقاب التفجير غير المسبوق لأجهزة اتصال حزب الله في عدة مناطق لبنانية، والذي يُعد حدثاً استثنائياً في سياق الصراع مع إسرائيل.
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