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عربي-دولي

إليكم موعد إطلاق خدمة التاكسي الجوي في دبي

Lebanon 24
18-09-2024 | 03:30
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كشف مسؤول إماراتي عن موعد إطلاق خدمة التاكسي الجوي في مدينة دبي، وأعرب عن أمله في أن تكون دبي أول مدينة بالعالم تقدم هذه الخدمة.

وقال مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، خالد العوضي: "لدينا خطة لإطلاق خدمة التاكسي الجوي بحلول الربع الأول من عام 2026، وهذه الخطة حددناها بالفعل مع إعلاننا عن شراكة في مطلع العام الجاري".
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وأضاف قائلا: "نعمل اليوم بالفعل مع شركتين رئيسيتين، حيث نعمل على اختبار وإصدار شهادات للمركبات نفسها مع شركة (Joby Aviation)، وهي شركة أميركية تساعدنا في تقديم هذه الخدمة، كما بدأنا مرحلة تصميم محطة للتاكسي الجوي في المطار بالتعاون مع شركة (Skyports) ومقرها المملكة المتحدة، والتي ستتولى تطوير مطار دبي الدولي ليضم محطة التاكسي الجوي".

وبخصوص عدد المحطات المخصصة لخدمة التاكسي الجوي في دبي، قال العوضي "اخترنا موقعا بالفعل، ونتطلع إلى البدء بمحطتين على الأقل بحلول بداية 2026، ونأمل أن تكون دبي أول مدينة تقدم خدمة التاكسي الجوي في العالم، وأعتقد أنه من خلال متابعة تطوير التكنولوجيا والاهتمام بمسألة الشهادات، لأن هناك جهات دولية تحتاج إلى اعتماد تلك المركبات، فإن دبي ستكون من أوائل المدن التي تتبنى هذه الخدمة وتضعها موضع التنفيذ".

وكان العوضي قد ذكر سابقا أنه سيتم الإعلان عن أول محطة لمشروع التاكسي الجوي في دبي قريبا.

من جهته أفاد المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "جوبي للطيران" تايلر تريروتولا، بحسب ما نقلته وكالة "وام" بأن "المرحلة الأولى من الخدمة (خدمة التاكسي الجوي) ستضم 4 مواقع هبوط استراتيجية في دبي، وهي مطار دبي الدولي، ووسط المدينة (منطقة داون تاون)، ودبي مارينا، ونخلة جميرا، وستحتوي على مناطق مخصصة للإقلاع والهبوط، ومرافق للشحن الكهربائي، ومنطقة خاصة للركاب والإجراءات الأمنية".

وأوضح أن التاكسي الجوي عبارة عن طائرة كهربائية مبتكرة يمكنها نقل أربعة ركاب وطيار، وتمتاز الطائرة بسرعات تصل إلى 320 كم/ساعة ومدى يصل إلى 160 كم، وتعمل بسلاسة وهدوء مقارنة بالطائرات المروحية، حيث تصدر صوتا لا يتجاوز 45 ديسيبل، وهو أقل من صوت المطر.

ويتوقع أن يسهم التاكسي الجوي في تخفيف الازدحام المروري على الطرق الرئيسية في دبي مع جذب الزوار والسياح من خلال تقديم تجربة نقل مبتكرة وفريدة، مما يساهم في تعزيز قطاع السياحة في دبي.

وتستضيف دبي مؤتمر ومعرض أنظمة النقل الذكية بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري بمشاركة عالمية واسعة.

عربي-دولي

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