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عربي-دولي
واشنطن تحقق في طرود مشبوهة استهدفت مسؤولي الانتخابات
Lebanon 24
18-09-2024
|
04:08
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأربعاء، أن السلطات الفيدرالية تحقق في عدة رسائل بريدية مشبوهة، أُرسلت إلى مسؤولي الانتخابات في 14 ولاية، بعضها احتوى على مادة مشكوك فيها، وأدى إلى إخلاء المباني.
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ووفق الصحيفة، أكدت مكاتب الانتخابات في ولايات أيوا وكانساس ونبراسكا وتينيسي، ووايومنغ وأوكلاهوما، وميسوري وميسيسيبي وماساتشوستس وإنديانا، ورود آيلاند وميريلاند وكولورادو وكونيتيكت، تلقيها لرسائل مشبوهة.
وشارك مسؤول انتخابي في ولاية متأرجحة، نسخة من إحدى الرسائل المشبوهة، وهي عبارة عن مظروف أصفر كبير، يحتوي على مسحوق أبيض، وأُرسل مع عنوان إعادة إلى "جيش القضاء على الخونة الأميركي".
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة البريد الأميركية في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، إنهما يحققان فيما وصفاه بـ "سلسلة من الرسائل المشبوهة المرسلة إلى مسؤولي الانتخابات في عدة ولايات".
وجاء في البيان "احتوت بعض الرسائل على مادة غير معروفة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في إنفاذ القانون للرد على كل حادث وجمع الرسائل بأمان. نحن نعمل أيضاً مع شركائنا لتحديد عدد الرسائل المرسلة والشخص أو الأفراد المسؤولين عن الرسائل والدافع وراءها".
ولم تبلغ أي ولاية حتى الآن عن تعرض أي شخص للأذى نتيجة للبريد المشبوه، كما لم تشر أي ولاية إلى أن البريد المشبوه، الذي تم استلامه قد عاد بنتيجة اختبار إيجابية لمادة خطرة.
وتعد هذه الحوادث أحدث خلل في عمليات مسؤولي الانتخابات خلال موسم انتخابي متوتر بالفعل. ولم يتبق على يوم الانتخابات سوى أقل من شهرين، لكن التصويت المبكر بدأ في بعض الولايات.
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