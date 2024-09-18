العثور على طالب ميّتاً في مدرسة في بلدٍ عربيّ... وهذا سبب الوفاة

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كشفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن محافظة الفيوم في مصر عن تفاصيل العثور على جثة طالب، في منطقة العبودي داخل مخزن مدرسة.وأفادت التحريات أن الطالب يدعى بدر. م ويبلغ من العمر 17 سنة.كما أكدت أن الطالب كان يعاني من اضطرابات نفسية وخضع للعلاج النفسي فترة من الوقت في إحدى المصحات النفسية الشهيرة.وبعد خروجه من المصحة كان يتناول الأدوية المهدئة لظروف حالته النفسية.