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عربي-دولي

العثور على طالب ميّتاً في مدرسة في بلدٍ عربيّ... وهذا سبب الوفاة

Lebanon 24
18-09-2024 | 05:21
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كشفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن محافظة الفيوم في مصر عن تفاصيل العثور على جثة طالب، في منطقة العبودي داخل مخزن مدرسة.

وأفادت التحريات أن الطالب يدعى بدر. م ويبلغ من العمر 17 سنة.

كما أكدت أن الطالب كان يعاني من اضطرابات نفسية وخضع للعلاج النفسي فترة من الوقت في إحدى المصحات النفسية الشهيرة.
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وبعد خروجه من المصحة كان يتناول الأدوية المهدئة لظروف حالته النفسية.
 
بدوره، أكد الطب الشرعي أن أسباب الوفاة هي تناول جرعة زائدة من الأدوية المهدئة. (العربية)
 
 
 

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