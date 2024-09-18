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عربي-دولي

تقرير يكشف معلومات جديدة.. قبل أيّام من "هجوم البيجر" ما الذي رُصِدَ فوق شرق البحر المتوسط؟

Lebanon 24
18-09-2024 | 06:30
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ذكرت "سبوتنيك" أنّ وسائل إعلام غربية تساءلت عن مدى تدخل الولايات المتحدة الأميركية في تفجير أجهزة "البيجر" في لبنان، أمس الثلاثاء.
وذكر الموقع الإلكتروني "MenchOsint" المتخصص بمراقبة الأنشطة العسكرية، أنه ربما تدخلت الولايات المتحدة الأميركية في استهداف قادة وعناصر "حزب الله" في كلا من لبنان وسوريا، بتفجير أجهزة النداء الآلي الخاصة بهم "البيجر".
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ولفت إلى أنه تم رصد طائرتين من طراز "EC-130H Compass Call" تابعتين للقوات الجوية الأميركية، وهما فوق منطقة شرق البحر المتوسط قبل أيام من الهجوم.
وأشار الموقع إلى أن "هذا النوع الأميركي من الطائرات تستخدم في مسارات الحرب الإلكترونية، وأنه بإمكانها تعطيل اتصالات القيادة والسيطرة للعدو، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات هجومية مضادة للمعلومات، خاصة أنها تحمل أجهزة وبرمجيات تمنحها القدرة على اختراق الأجهزة اللاسلكية وغيرها".
 
 
 
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