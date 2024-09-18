القبض على خبير تفخيخ داعش.. جهود أمنية متواصلة في بغداد

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وقال الإعلام الأمني في بيان: "بجهد استخباري كبير لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب ومتابعة مستمرة تم القبض على أحد إرهابيي عصابات داعش الارهابي وهو من المختصين في التفخيخ بعد استدراجه بعملية متقنة في العاصمة بغداد منطقة المنصور".وأكد الإعلام أن "العمليات المستمرة لأبطال قواتنا الأمنية التي تستند لمعلومات دقيقة، أثمرت وبشكل ملحوظ في الوصول لعراق آمن ومستقر".وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي، في 4 أيلول الجاري، بمقتل ضابط في الاستخبارات العسكرية العراقية وجندي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك شمالي البلاد.وقال المصدر إن " ضابط في الاستخبارات العسكرية وجندي قتلا وأصيب جندي آخر بانفجار عبوة ناسفة خلال عملية أمنية ضمن سلسلة جبال تابعة لمحافظة كركوك".وأعلن العراق، في كانون الأوّل 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 4 سنوات من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن، منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم داعش في أعقاب القضاء على التنظيم الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة. (روسيا اليوم)