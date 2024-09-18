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إقتصاد

بعد خفض الفائدة الاميركية.. أسعار الذهب تحلّق

Lebanon 24
18-09-2024 | 15:34
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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، الأربعاء، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.
 
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة إلى 2592.39 دولار للأونصة.
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كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2598.60 دولار عند التسوية.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة بعد ارتفاعها لأعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين.

واستقر البلاتين عند 981.10 دولارا للأونصة، فيما انخفض البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 1081دولارا. (سكاي نيوز)


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