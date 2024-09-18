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الحكم بالسجن على المرشح الرئاسي "العياشي زمال" بتهمة تزوير التزكيات في تونس

Lebanon 24
18-09-2024 | 16:34
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قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة غربي تونس، الأربعاء، بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، لمدة عام وثمانية أشهر، عقب إدانته بتهمة تزوير التزكيات الشعبية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وفق تأكيد عضو هيئة الدفاع عنه، عبد الستار المسعودي.
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وقال المسعودي إن العياشي زمال يواجه أكثر من 30 دعوى قضائية، تقدم بها مواطنون يتهمون المرشح للانتخابات الرئاسية بتزوير تزكياتهم ونسبها لصالحه، مؤكداً مقاطعة زمال لجلسة محاكمته، الأربعاء، في المحكمة الابتدائية بجندوبة، احتجاجا على ظروف محاكمته .

ويخضع زمال إلى جلسات محاكمة متزامنة في أربع محافظات مختلفة، حيث من المنتظر أن يمثل، الخميس، أمام المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة غربي تونس، من أجل التهم ذاتها.

واعتقل زمال منذ الثاني من شهر أيلول الماضي، وصدرت في حقه أوامر بالسجن على ذمة التحقيق من قبل عدد من المحاكم.
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