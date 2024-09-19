مجدداً.. ألمانيا تنفي وقفها توريد الأسلحة إلى إسرائيل

نفت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، ما ورد في تقرير لوكالة "رويترز" عن تعليق تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل.

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وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية: "لا يوجد وقف للموافقة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ولن يكون هناك توقف".كذلك، اشار متحدث آخر باسم الحكومة الألمانية للوكالة الى انه "لا توجد مقاطعة ألمانية لتصدير الأسلحة من أي نوع إلى إسرائيل".ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "تقرر الحكومة الاتحادية منح تراخيص تصدير الأسلحة بعد دراسة متأنية، وفي هذه الحالة تحديدا، وضعنا بالاعتبار الهجمات على إسرائيل من قبل حماس وحزب الله بالإضافة إلى مسار العملية في غزة".