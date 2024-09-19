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عربي-دولي

أطلق النار عليهما... شاب قتل أمه وشقيقته!

Lebanon 24
19-09-2024 | 06:16
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هزت جريمة قتل الشارع الأردني، حيث أقدم أحد الشبان على إطلاق النار على أفراد أسرته وقتل أمه وشقيقته.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إنّ أحد الأشخاص أقدم على إطلاق النار على والدته وشقيقتيه إثر خلافات عائلية أثناء وجودهم داخل منزلهم في منطقة عين الباشا، وما لبثت والدته وإحدى شقيقاته أنْ فارقتا الحياة، فيما أُسعفت شقيقته الأخرى للمستشفى وهي تتلقى العلاج، ولاذ بعد ذلك بالفرار.
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وأكّد أنّ فريق تحقيق من إدارة البحث الجنائي تولّى البحث عن القتال، وجرى تحديد مكانه في مركز حدودي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه. (العربية)

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