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عربي-دولي

الحكم بسجن نائب عربيّ سابق سنتين

Lebanon 24
19-09-2024 | 10:16
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قضت محكمة الاستئناف في الكويت بحبس النائب السابق ‫وليد الطبطبائي‬ لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.

وبحسب صحيفة القبس، فقد ألغت المحكمة الحكم الصادر بحبس الطبطبائي 4 سنوات ورفضت طعنه في قضية أمن دولة بتهمة التعدي على صلاحيات أمير البلاد. (العربية)
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وليد الطبطبائي
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عربي-دولي

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الكويت

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