الحكم بسجن نائب عربيّ سابق سنتين

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بحبس النائب السابق ‫وليد الطبطبائي‬ لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.



وبحسب صحيفة القبس، فقد ألغت المحكمة الحكم الصادر بحبس الطبطبائي 4 سنوات ورفضت طعنه في قضية أمن دولة بتهمة التعدي على صلاحيات أمير البلاد. (العربية)

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