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"القسام": فجرنا ناقلة جند إسرائيلية في "كمين مركب" برفح

Lebanon 24
19-09-2024 | 12:20
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس، الخميس، أنها فجرت ناقلة جند إسرائيلية عبر إيقاع رتل آليات عسكرية في "كمين مركب" غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيان على منصة تلغرام، إن مقاتليها تمكنوا من "إيقاع رتل من الآليات الصهيونية في كمين مركب في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في مدينة رفح".
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وأضافت أن عناصرها تمكنوا من تفجير ناقلة جند إسرائيلية باستخدام عبوتي "شواظ"، كما استهدفوا ناقلتي جند بقذيفتي "الياسين 105" و"التاندوم"، دون تفاصيل أكثر.
(الأناضول)
 
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