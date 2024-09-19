البرلمان التركي: الهجمات السيبرانية في لبنان تحذير للإنسانية جمعاء

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قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن الهجمات السيبرانية التي وقعت مؤخرا واحدة تلو الأخرى في لبنان، "باتت تحذيرا للإنسانية جمعاء، لأنها تظهر الأبعاد الرهيبة لهذا العدوان".جاء ذلك في لقائه، الخميس، مع رئيس البرلمان البولندي سايمون هولونيا في أنقرة.ولفت قورتولموش إلى "العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة والذي من المحتمل أن يمتد إلى لبنان".وأضاف رئيس البرلمان التركي: "إذا لم يكن من الممكن وقف العدوان الإسرائيلي، فإنني أخشى أن ينجر العالم إلى صراعات إقليمية وعالمية كبرى".وذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "وعصابته يواصلون عدوانهم ولا يتورعون عن ارتكاب كافة أنواع الجرائم لأنهم يحظون بدعم غير محدود من بعض الدول، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية". (الأناضول)