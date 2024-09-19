Advertisement

عربي-دولي

بعد تفجيرات لبنان.. العراق يعزز التدابير الأمنية على الحدود!

Lebanon 24
19-09-2024 | 13:22
A-
A+


Doc-P-1248932-638623748372677893.png
Doc-P-1248932-638623748372677893.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات العراقية تشديد إجراءاتها فيما يتعلق باستيراد الأجهزة  الإلكترونية وتجنب أية "حالة اختراق محتملة للحدود"، بالتزامن مع سلسلة التفجيرات التي شهدها لبنان وطالت أجهزة اتصال يستخدمها عناصر في حزب الله.
Advertisement

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس الأربعاء، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.

وأضاف رسول أن "المجلس شدد على المنافذ الحدودية باتخاذ الإجراءات الضرورية والوقائية لتجنب أي حالة اختراق محتملة، وكذلك شدد على التدقيق الأمني على المستوردات وبشكل مكثف قبل التعاقد عليها والتعامل مع الشركات الرصينة قبل عملية الاستيراد في ما يخص الأجهزة الإلكترونية".

وأشار رسول إلى أن "المجلس استمع إلى إيجاز مفصل بشأن تطورات الأحداث في الجمهورية اللبنانية، وأكد على الاستمرار في إرسال المساعدات الطبية والإنسانية لإسعاف المصابين".

وتوجد في العراق عدة فصائل ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية"، وهو تحالف من الفصائل الموالية لإيران تبنت في الأشهر الأخيرة عمليات بصواريخ ومسيرات ضد أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

كما شنت العام الماضي خلال الأشهر الأولى من الحرب في غزة ضربات ضد القوات الأميركية في سوريا والعراق، قبل أن تعلق تلك العمليات في يناير.

وأوقعت موجة من تفجيرات أجهزة اتصال تابعة لحزب الله في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء نحو 32 قتيلا وأكثر من ثلاثة آلاف جريحا في مختلف أنحاء البلاد، وفق السلطات.

واتهم حزب الله إسرائيل، بالوقوف وراء الانفجارات وتوعد بالرد.

ولم تعلق إسرائيل مباشرة على الهجمات، لكن مصادر أمنية متعددة قالت إن جهاز مخابراتها (الموساد) هو الذي نفذها، وفقا لرويترز.

وتقول إسرائيل إن صراعها مع حزب الله مثل حربها ضد حركة حماس في غزة، هو جزء من مواجهة إقليمية أوسع مع إيران التي تدعم كلتا الجماعتين فضلا عن حركات مسلحة في سوريا واليمن والعراق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2024-09-19
16:17 | 2024-09-19
16:00 | 2024-09-19
15:58 | 2024-09-19
15:43 | 2024-09-19
15:42 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24