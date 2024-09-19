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عربي-دولي

بروكسل.. وقفة صامتة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

Lebanon 24
19-09-2024 | 14:50
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نظم موظفون بمختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وقفة احتجاجية صامتة في بروكسل، ضد سياسة الاتحاد تجاه الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وتجمع ما يقرب من 100 شخص أمام مفوضية الاتحاد الأوروبي ورفعوا لافتات كتب عليها "موظفو الاتحاد الأوروبي من أجل السلام والعدالة".
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وأكد المحتجون أن مطالبهم: وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الأسرى، وإدانة جميع الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، ووقف تجارة الأسلحة من قبل الدول الأعضاء مع إسرائيل، وإلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
وأشار موظفو الاتحاد الأوروبي أنهم سيواصلون تنظيم احتجاجهم في الخميس الثاني من كل شهر.
(الأناضول)
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