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عربي-دولي
الجزائر.. الجيش يقضي على إرهابيين في تبسة ويسترجع أسلحة وذخائر
Lebanon 24
19-09-2024
|
15:18
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية يوم الخميس، أنّ قوات الجيش بإقليم القطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة تمكنت يوم الأربعاء من القضاء على إرهابيين اثنين بتبسة أقـصى شرق البلاد.
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وحسب بيان وزارة الدفاع، يتعلق الأمر بكل من "مساني السبتي" و"يونس عبد الله".
وأفادت بأن العملية مكنت من استرجاع بندقية نصف آلية من نوع "سيمينوف" وكمية من الذخيرة وسيف، بالإضافة إلى منظار وأشياء أخرى.
وذكرت الوزارة أن هذه العملية تؤكد مرة أخرى يقظة وعزم وحدات الجيش على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل تراب الجزائر حتى القضاء النهائي عليهم.
ونشرت الدفاع الجزائرية صورا للإرهابيين والأسلحة التي صادرها الجيش. (روسيا اليوم)
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