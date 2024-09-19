الجزائر.. الجيش يقضي على إرهابيين في تبسة ويسترجع أسلحة وذخائر

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وحسب بيان وزارة الدفاع، يتعلق الأمر بكل من "مساني السبتي" و"يونس عبد الله".وأفادت بأن العملية مكنت من استرجاع بندقية نصف آلية من نوع "سيمينوف" وكمية من الذخيرة وسيف، بالإضافة إلى منظار وأشياء أخرى.وذكرت الوزارة أن هذه العملية تؤكد مرة أخرى يقظة وعزم وحدات الجيش على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل تراب الجزائر حتى القضاء النهائي عليهم.ونشرت الدفاع الجزائرية صورا للإرهابيين والأسلحة التي صادرها الجيش. (روسيا اليوم)