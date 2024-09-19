Advertisement

عربي-دولي

قائد شرطة قتل قاضياً في أميركا... دخل إلى مكتبه وأطلق النار عليه

Lebanon 24
19-09-2024 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1249073-638624094626756387.jpg
Doc-P-1249073-638624094626756387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام أميركية أن قاضي ولاية كنتاكي قتل في عملية إطلاق نار في مكتبه، فيما ألقي القبض على قائد شرطة مقاطعة ليتشر في مدينة وايتسبورغ.

وأوضحت صحيفة "ماونتن إيغل" المحلية في وايتسبورغ أنه تم إلقاء القبض على ميكي ستاينز، قائد شرطة مقاطعة ليتشر.
Advertisement

وقال المسؤولون إن "قائد شرطة مقاطعة ليتشر، ميكي ستاينز، دخل إلى مكتب القاضي وطلب من المتجمعين تركهم بمفردهم، وبعد مرور بعض الوقت، سُمعت أصوات طلقات نارية من المكتب، وخرج رافعا يديه واستسلم للشرطة".

ويعرف القاضي القتيل كيفن مولينز بجهوده في علاج مدمني المخدرات بدلا من سجنهم، فيما لا يزال الدافع وراء الجريمة غير واضح، وتواصل الشرطة التحقيق. (روسيا اليوم)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:47 | 2024-09-20
00:32 | 2024-09-20
00:27 | 2024-09-20
00:15 | 2024-09-20
00:13 | 2024-09-20
00:09 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24