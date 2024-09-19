قائد شرطة قتل قاضياً في أميركا... دخل إلى مكتبه وأطلق النار عليه

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ذكرت وسائل إعلام أميركية أن قاضي ولاية كنتاكي قتل في عملية إطلاق نار في مكتبه، فيما ألقي القبض على قائد شرطة مقاطعة ليتشر في مدينة وايتسبورغ.وأوضحت صحيفة "ماونتن إيغل" المحلية في وايتسبورغ أنه تم إلقاء القبض على ميكي ستاينز، قائد شرطة مقاطعة ليتشر.وقال المسؤولون إن "قائد شرطة مقاطعة ليتشر، ميكي ستاينز، دخل إلى مكتب القاضي وطلب من المتجمعين تركهم بمفردهم، وبعد مرور بعض الوقت، سُمعت أصوات طلقات نارية من المكتب، وخرج رافعا يديه واستسلم للشرطة".ويعرف القاضي القتيل كيفن مولينز بجهوده في علاج مدمني المخدرات بدلا من سجنهم، فيما لا يزال الدافع وراء الجريمة غير واضح، وتواصل الشرطة التحقيق. (روسيا اليوم)