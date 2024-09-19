26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تفاصيل جديدة تُكشف عما حصل داخل الغواصة "تيتان".. هذا السبب الرئيسي لانفجارها
Lebanon 24
19-09-2024
|
23:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تحليلات جديدة أجراها علماء يدرسون حطام غواصة "تيتان" التابعة لشركة "OceanGate" عن تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذي أدى إلى مقتل طاقمها في حزيران 2023. ووفقًا لتقرير نشرته "ديلي ميل"، تشير التحقيقات إلى أن الغواصة تعرضت لعطل قبل أيام من الرحلة المميتة إلى حطام "تيتانيك"، مما تسبب في انقلاب الركاب بداخلها.
Advertisement
خلال جلسة استماع أمام لجنة خفر السواحل الأميركية، أوضح الدكتور ستيفن روس أن الحادث بدأ عندما اصطدم أحد أفراد الطاقم بالحاجز الأمامي، وهو المكان الذي بدأ فيه الماء بالتسرب إلى الغواصة. ويشير هذا إلى أن المشكلة بدأت في مقدمة الغواصة قبل أن تنتشر إلى باقي هيكلها.
وقدّم عالم الفيزياء الفلكية سكوت مانلي تفسيرًا إضافيًا، حيث رجّح أن الخلل وقع في نقطة الاتصال بين ألياف الكربون وحلقة التيتانيوم في هيكل الغواصة. وأشار إلى أن تدفق المياه من الجزء الأمامي تسبب في تمزق الغواصة من الداخل بشكل سريع.
وأظهرت لقطات جديدة من الحطام أن الغواصة تيتان لم تنفجر من المركز كما كان يُعتقد، بل انفصلت مقدمتها، مما أدى إلى انهيار الجزء الخلفي من الهيكل. هذه النتائج تشير إلى وجود خلل في التصميم قد يكون السبب الرئيسي للانفجار. (سكاي نيوز)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"يا عيب الشوم".. فيديو لنادين نسيب نجيم يعرّضها للانتقادات وللهجوم شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
"يا عيب الشوم".. فيديو لنادين نسيب نجيم يعرّضها للانتقادات وللهجوم شاهدوا ماذا فعلت
01:59 | 2024-09-19
19/09/2024 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مجهولة المصدر تصل إلى المواطنين.. هذا مضمونها (صورة)
Lebanon 24
رسائل مجهولة المصدر تصل إلى المواطنين.. هذا مضمونها (صورة)
15:11 | 2024-09-19
19/09/2024 03:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ شديد... كارين رزق الله تخسر أعزّ الناس: فلترقد روحك بسلام يا بطلي (صور)
Lebanon 24
حزنٌ شديد... كارين رزق الله تخسر أعزّ الناس: فلترقد روحك بسلام يا بطلي (صور)
08:57 | 2024-09-19
19/09/2024 08:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عن بطارية "الليثيوم" في لبنان.. خبرٌ يهمكم جداً
Lebanon 24
عن بطارية "الليثيوم" في لبنان.. خبرٌ يهمكم جداً
02:15 | 2024-09-19
19/09/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سمراء وجميلة.. نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة شاهدوا كم كبرت (صورة)
Lebanon 24
سمراء وجميلة.. نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة شاهدوا كم كبرت (صورة)
02:28 | 2024-09-19
19/09/2024 02:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:47 | 2024-09-20
ترامب رحّب أمام مناصريه بمحتجز إسرائيلي سابق لدى "حماس"
00:32 | 2024-09-20
إستشهاد شقيق الصحافي إسماعيل الغول في غزة
00:27 | 2024-09-20
ماكرون وبلينكن يبحثان ضرورة خفض التصعيد في لبنان
00:15 | 2024-09-20
"أمتلك سلاحاً"... هاريس: إذا اقتحم شخص منزلي سأطلق النار عليه
00:13 | 2024-09-20
مع تزايد احتمالات انتقام "الحزب".. القيادة الإسرائيلية تناقش شكل الحرب على لبنان
00:09 | 2024-09-20
قديروف يُهاجم إيلون ماسك: هذا ليس تصرفا رجوليا
فيديو
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
20/09/2024 07:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
20/09/2024 07:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
20/09/2024 07:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24