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عربي-دولي

تفاصيل جديدة تُكشف عما حصل داخل الغواصة "تيتان".. هذا السبب الرئيسي لانفجارها

Lebanon 24
19-09-2024 | 23:45
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كشفت تحليلات جديدة أجراها علماء يدرسون حطام غواصة "تيتان" التابعة لشركة "OceanGate" عن تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذي أدى إلى مقتل طاقمها في حزيران 2023. ووفقًا لتقرير نشرته "ديلي ميل"، تشير التحقيقات إلى أن الغواصة تعرضت لعطل قبل أيام من الرحلة المميتة إلى حطام "تيتانيك"، مما تسبب في انقلاب الركاب بداخلها.
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خلال جلسة استماع أمام لجنة خفر السواحل الأميركية، أوضح الدكتور ستيفن روس أن الحادث بدأ عندما اصطدم أحد أفراد الطاقم بالحاجز الأمامي، وهو المكان الذي بدأ فيه الماء بالتسرب إلى الغواصة. ويشير هذا إلى أن المشكلة بدأت في مقدمة الغواصة قبل أن تنتشر إلى باقي هيكلها.

وقدّم عالم الفيزياء الفلكية سكوت مانلي تفسيرًا إضافيًا، حيث رجّح أن الخلل وقع في نقطة الاتصال بين ألياف الكربون وحلقة التيتانيوم في هيكل الغواصة. وأشار إلى أن تدفق المياه من الجزء الأمامي تسبب في تمزق الغواصة من الداخل بشكل سريع.

وأظهرت لقطات جديدة من الحطام أن الغواصة تيتان لم تنفجر من المركز كما كان يُعتقد، بل انفصلت مقدمتها، مما أدى إلى انهيار الجزء الخلفي من الهيكل. هذه النتائج تشير إلى وجود خلل في التصميم قد يكون السبب الرئيسي للانفجار. (سكاي نيوز)
 
 
 

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