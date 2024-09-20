قديروف يُهاجم إيلون ماسك: هذا ليس تصرفا رجوليا

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أعلن حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك قام بإيقاف شاحنة "سايبر ترك" عن العمل، والتي كان قد أهداها له سابقا.وكتب قديروف على "تلغرام" ساخرا: "ربما تتذكرون هديته، الشاحنة، قمنا بتجهيزها بمدفع رشاش وأرسلناها إلى منطقة العملية العسكرية الروسية. وعملت السيارة بشكل جيّد خلال المهام القتالية، وأظهرت قدرة على المناورة وحماية جيدة للطاقم".وأضاف: "قام ماسك مؤخرا بوقف عمل الشاحنة عن بُعد. هذا ليس تصرفا رجوليا. كيف ذلك يا إيلون؟ هل هذه هي الطريقة التي تتم بها الأمور؟".وأشار إلى أن هذا الموقف "ليس جميلا"، مؤكدا أن ماسك أهدى أولا "من القلب" شاحنة باهظة الثمن، ثم قام بإيقاف تشغيلها عن بعد. (روسيا اليوم)