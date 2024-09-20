Advertisement

عربي-دولي

قديروف يُهاجم إيلون ماسك: هذا ليس تصرفا رجوليا

Lebanon 24
20-09-2024 | 00:09
A-
A+
Doc-P-1249090-638624131051978740.jpg
Doc-P-1249090-638624131051978740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك قام بإيقاف شاحنة "سايبر ترك" عن العمل، والتي كان قد أهداها له سابقا.

وكتب قديروف على "تلغرام" ساخرا: "ربما تتذكرون هديته، الشاحنة، قمنا بتجهيزها بمدفع رشاش وأرسلناها إلى منطقة العملية العسكرية الروسية. وعملت السيارة بشكل جيّد خلال المهام القتالية، وأظهرت قدرة على المناورة وحماية جيدة للطاقم".
Advertisement

وأضاف: "قام ماسك مؤخرا بوقف عمل الشاحنة عن بُعد. هذا ليس تصرفا رجوليا. كيف ذلك يا إيلون؟ هل هذه هي الطريقة التي تتم بها الأمور؟".

وأشار إلى أن هذا الموقف "ليس جميلا"، مؤكدا أن ماسك أهدى أولا "من القلب" شاحنة باهظة الثمن، ثم قام بإيقاف تشغيلها عن بعد. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:47 | 2024-09-20
00:32 | 2024-09-20
00:27 | 2024-09-20
00:15 | 2024-09-20
00:13 | 2024-09-20
00:06 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24