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إستشهاد شقيق الصحافي إسماعيل الغول في غزة

Lebanon 24
20-09-2024 | 00:32
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استشهد الشاب أحمد الغول، شقيق الصحافي إسماعيل الغول الذي استشهد بقصف إسرائيلي أواخر آب الماضي في غزة.

والتحق أحمد بأخويه خالد وإسماعيل، بالإضافة لوالدهم ماهر الذي استشهد خلال قصف إسرائيلي في مايو أيار الماضي. (عربي 21)
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غزة

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