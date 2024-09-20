ترامب رحّب أمام مناصريه بمحتجز إسرائيلي سابق لدى "حماس"

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استقبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال خطاب ألقاه في واشنطن المحتجز السابق لدى حركة "حماس" أندريه كوزلوف، الذي يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية.وقال ترامب في حدث استضافه المجلس الإسرائيلي الأميركي وبثه على قناته على موقع "يوتيوب" إنه يشرفه الترحيب بكوزلوف.وأشار ترامب إلى أنه "أُطلق سراح أندريه من قبل الجيش الإسرائيلي بعد 8 أشهر من الأسر".وأكد ترامب: "إنه أكثر شجاعة مني بكثير". (روسيا اليوم)