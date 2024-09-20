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عربي-دولي
إشتباكات عنيفة في نابلس.. وإصابة فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في قلنديا
Lebanon 24
20-09-2024
|
00:57
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عددا من مناطق الضفة الغربية، واستهدفت سيارات الفلسطينيين بالقنابل في شمال القدس المحتلة، فيما سجلت اشتباكات في نابلس.
واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك، وبلدة برقة شمال المدينة، وداهمت مبنى سكنيا خلال اقتحامها حيّ عراق التايه في المدينة.
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وقالت كتائب "شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة فتح، إنها خاضت اشتباكات ضارية ضد القوات الإسرائيلية في محيط كلية الروضة في مدينة نابلس، مستخدمة الأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة المحلية الصنع.
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتيّ أماتين وكفر لاقف شرق قلقيلية، شمال غربي الضفة الغربية، حيث شنّت في كفر لاقف حملة اعتقالات واسعة، شملت نحو 50 فلسطينيا، قبل أن تنسحب وتطلق سراح الجميع.
وفي الخليل، جنوب الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة إذنا، وبلدة خاراس، ومنطقة بئر حرم الرام، واعتقلت محمد عدنان الجاعوني بعد دهم منزله وتخريب محتوياته في إذنا.
كذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية في شمال رام الله، بلدات جفنا، ترمسعيا، وبيرزيت حيث اعتقلت شابا وصادرت سيارته.
كما اقتحمت حيّ كفر عقب، شمالي القدس المحتلة، حيث أطلقت قنابل الغاز على مركبات الفلسطينيين، ما أدى إلى احتراقها.
وأصيب الفلسطيني ياسر رائد فايز برصاص القوات الإسرائيلية في بطنه، خلال اقتحام مخيّم قلنديا، شمال القدس المحتلة. (روسيا اليوم)
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