Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... 15 قتيلاً بينهم أطفال في انهيار مبنى في سيراليون

Lebanon 24
20-09-2024 | 02:33
A-
A+
Doc-P-1249137-638624217464402595.jpg
Doc-P-1249137-638624217464402595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في سيراليون عن ارتفاع حصيلة قتلى المبنى السكني الذي انهار في فريتاون إلى 15 شخصا على الأقل، بينهم 5 أطفال دون سنّ الخامسة.

وانتشل ثمانية أشخاص، بينهم طفلان دون سن الخامسة، أحياء من تحت الأنقاض ونقلوا إلى المستشفى.
Advertisement

وأكدت الهيئة إن البحث عن ناجين محتملين ما زال مستمرا.

وذكر شهود أن عشرات الأشخاص كانوا يعيشون في المبنى المكون من شقق سكنية ومكاتب شركات.

ووعد الرئيس جوليوس مادا بيو بإجراء "تحقيق شامل"، مؤكدا أن السلطات ستبذل قصارى جهدها لمنع تكرار مثل هذه المآسي في البلاد. (روسيا اليوم)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:20 | 2024-09-20
05:11 | 2024-09-20
04:46 | 2024-09-20
04:14 | 2024-09-20
04:06 | 2024-09-20
03:51 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24