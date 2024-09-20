هزّة أرضيّة ضربت روسيا... وزيادة اتساع الحفرة الضخمة في شيريغيش (صورة)

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 على مقياس ريختر منطقة تاشتاغول في جنوب مقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية، بحسب أفادت إدارة الطوارئ المحلية صباح اليوم الجمعة.ووفقا لبيان الطوارئ، لم يتمّ تسجيل أيّ دمار ولم يتم تعطيل حركة المرور في الطرق والسكك الحديدية.وفي منطقة شيريغيش، أدت الهزة إلى زيادة اتساع الحفرة الضخمة التي كانت موجودة هناك منذ فترة طويلة. (روسيا اليوم)