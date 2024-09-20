Advertisement

عربي-دولي

هزّة أرضيّة ضربت روسيا... وزيادة اتساع الحفرة الضخمة في شيريغيش (صورة)

Lebanon 24
20-09-2024 | 03:09
A-
A+
Doc-P-1249151-638624240110546353.jpg
Doc-P-1249151-638624240110546353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 على مقياس ريختر منطقة تاشتاغول في جنوب مقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية، بحسب أفادت إدارة الطوارئ المحلية صباح اليوم الجمعة.

ووفقا لبيان الطوارئ، لم يتمّ تسجيل أيّ دمار ولم يتم تعطيل حركة المرور في الطرق والسكك الحديدية.
Advertisement

وفي منطقة شيريغيش، أدت الهزة إلى زيادة اتساع الحفرة الضخمة التي كانت موجودة هناك منذ فترة طويلة. (روسيا اليوم)
 
 
زلزال بقوة 4.3 درجة يهز مقاطعة كيميروفو بشرق روسيا (صور+فيديو)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:20 | 2024-09-20
05:11 | 2024-09-20
04:46 | 2024-09-20
04:14 | 2024-09-20
04:06 | 2024-09-20
03:51 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24