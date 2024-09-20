بطريقة وحشية.. جنود إسرائيليون "يرمون" جثامين فلسطينيين من فوق مبنى وفيديو يوثق فعلتهم

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قام جنود إسرائيليون برمي جثامين فلسطينيين من فوق مبنى، في مدينة قباطية التابعة لمحافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، وفق مقطع فيديو بثته "سكاي نيوز عربية".لمشاهدة الفيديووقال محافظ جنين كمال أبو الرب، أمس الخميس، إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 18 آخرون، خلال مداهمة عسكرية للقوات الإسرائيلية في قباطية، ثم أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) لاحقا أن عدد الشهداء ارتفع إلى 7.وأضاف المحافظ لـ"رويترز" أن من بين المصابين 4 في حالة حرجة.وقال أبو الرب: "جيش الاحتلال احتجز جثامين 4 من الشهداء بعد التنكيل بعدد منهم بطريقة وحشية سجلتها عدسات الكاميرات".والتقطت وكالة "فرانس برس" صور جثتين لرجلين على سطح مبنى في قباطية، بينما أمكنت رؤية جثة ثالثة ملقاة على لوح معدني في الطابق السفلي.وأكد المسؤول المحلي أن القوات الإسرائيلية انسحبت في وقت لاحق من قباطية، بعد تدمير بنية تحتية بالمنطقة.ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي على الواقعة حتى الآن.(سكاي نيوز)