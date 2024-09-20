Advertisement

عربي-دولي

بطريقة وحشية.. جنود إسرائيليون "يرمون" جثامين فلسطينيين من فوق مبنى وفيديو يوثق فعلتهم

Lebanon 24
20-09-2024 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1249166-638624272442468589.jpg
Doc-P-1249166-638624272442468589.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام جنود إسرائيليون برمي جثامين فلسطينيين من فوق مبنى، في مدينة قباطية التابعة لمحافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، وفق مقطع فيديو بثته "سكاي نيوز عربية".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
Advertisement

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب، أمس الخميس، إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 18 آخرون، خلال مداهمة عسكرية للقوات الإسرائيلية في قباطية، ثم أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) لاحقا أن عدد الشهداء ارتفع إلى 7.

وأضاف المحافظ لـ"رويترز" أن من بين المصابين 4 في حالة حرجة.

وقال أبو الرب: "جيش الاحتلال احتجز جثامين 4 من الشهداء بعد التنكيل بعدد منهم بطريقة وحشية سجلتها عدسات الكاميرات".

والتقطت وكالة "فرانس برس" صور جثتين لرجلين على سطح مبنى في قباطية، بينما أمكنت رؤية جثة ثالثة ملقاة على لوح معدني في الطابق السفلي.

وأكد المسؤول المحلي أن القوات الإسرائيلية انسحبت في وقت لاحق من قباطية، بعد تدمير بنية تحتية بالمنطقة.

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي على الواقعة حتى الآن.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-09-20
07:30 | 2024-09-20
07:11 | 2024-09-20
07:09 | 2024-09-20
07:00 | 2024-09-20
06:56 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24