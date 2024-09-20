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عربي-دولي

ما حقيقة استهداف إسرائيل لهذه الشخصية في دمشق؟

Lebanon 24
20-09-2024 | 05:11
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نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، الجمعة، عن مصدر أمني في سوريا تأكيده أنه لا صحة للأنباء والأخبار المتداولة حول عدوان إسرائيلي استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي.
 
وكانت وكالة أنباء "صابرين" العراقية، أفادت قرابة الخامسة فجر اليوم الجمعة بأن "عدوانا استهدف طريق مطار دمشق"، مشيرة إلى "سقوط شهيد واحد وجريح كحصيلة أولية"، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
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بدوره، قال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن لقناة "الحدث" إنه "جرى استهداف عناصر لحزب الله العراق"، وأضاف: "المؤكد أن السيارة احترقت على طريق مطار دمشق الدولي فجر اليوم ودوي الانفجارات لم يسمع".

وبينما لم تصدر إسرائيل أي إعلان بهذا الشأن، كما هي العادة في الغارات التي تنفذها في الأراضي السورية، نقلت وسائل إعلام عبرية الخبر، من دون أن تذكر تفاصيل إضافية.
 
من جانبها، نقلت قناة "العربية" عن المرصد السوري قوله إن قيادياً في حزب الله العراقي يدعى أبو حيدر الخفاجي اغتيل في الغارة التي استهدفت سيارة على طريق دمشق في سوريا. 
 
وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشخص المستهدف. 
 
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