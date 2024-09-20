Advertisement

عربي-دولي

كييف تقيد استخدام المسؤولين والعسكريين تطبيق تلغرام

Lebanon 24
20-09-2024 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1249227-638624385003297280.jpg
Doc-P-1249227-638624385003297280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني الجمعة أنه سيحظر استخدام تطبيق "تلغرام" الذي أسسه الروسي بافل دوروف، على أجهزة معظم العسكريين والمسؤولين لأسباب "أمنية".

وقال المجلس في بيان  اوردته"فرانس برس"صدر بعد اجتماع حول "تهديدات الأمن القومي" التي يمثلها التطبيق "تقرر حظر تنزيل تلغرام واستخدامه على الأجهزة الرسمية للمسؤولين والعسكريين وموظفي قطاع الأمن والدفاع، وكذلك (على أجهزة موظفي) مرافق البنى التحتية الحيوية" مع بعض الاستثناءات.
Advertisement

 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-09-20
07:30 | 2024-09-20
07:09 | 2024-09-20
07:00 | 2024-09-20
06:56 | 2024-09-20
06:53 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24