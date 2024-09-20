كييف تقيد استخدام المسؤولين والعسكريين تطبيق تلغرام

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أعلن مجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني الجمعة أنه سيحظر استخدام تطبيق "تلغرام" الذي أسسه الروسي بافل دوروف، على أجهزة معظم العسكريين والمسؤولين لأسباب "أمنية".وقال المجلس في بيان اوردته"فرانس برس"صدر بعد اجتماع حول "تهديدات الأمن القومي" التي يمثلها التطبيق "تقرر حظر تنزيل تلغرام واستخدامه على الأجهزة الرسمية للمسؤولين والعسكريين وموظفي قطاع الأمن والدفاع، وكذلك (على أجهزة موظفي) مرافق البنى التحتية الحيوية" مع بعض الاستثناءات.