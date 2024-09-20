بعد انتشار فيديو "رمي جثامين فلسطينيين".. كيف علّق الجيش الإسرائيلي؟

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علق الجيش الإسرائيلي على مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، لعناصر من الجيش وهم يقومون بركل ودفع جثامين فلسطينيين من فوق سطح مبنى في الضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 4 مسلحين قتلوا في "تبادل إطلاق نار" في مدينة قباطية، الخميس، بيما قتل 3 آخرون في ضربة جوية استهدفت مركبة.وردا على سؤال حول مقطع الفيديو الذي يظهر جنديا يدفع بقدمه جثمان من سطح مبنى، قال الجيش إن هذه الأفعال "تتناقض مع قيمه".وأضاف: "هذه حادثة خطيرة لا تتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي ومع ما هو متوقع من جيش الدفاع الاسرائيلي. إن الحادثة قيد المراجعة".وتظهر مشاهد مصورة لتلفزيون "فرانس برس" للعملية العسكرية في بلدة قباطية قرب جنين، الخميس، جنديا يركل الجثة باتجاه طرف السطح ويدفعها برجله حتى تسقط، فيما كان جنديان آخران على الأقل ينظران.وتقع قباطية شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات واسعة النطاق منذ أواخر أغسطس، أوقعت عشرات القتلى بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.وقال الجيش إن أحد القتلى في قباطية هو شادي زكارنة، الذي وصفه بأنه "مسؤول عن التخطيط لهجمات في شمال الضفة الغربية وتنفيذها".وأضاف إن زكارنة "رأس المنظمة الإرهابية" في قباطية، من دون تحديد المجموعة التي ينتمي لها.