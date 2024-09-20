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الفاو: 282 مليون شخص في العالم يواجهون الجوع الحاد

Lebanon 24
20-09-2024 | 11:45
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قال مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في جنيف، دومينيك بورغون، إن نحو 282 مليون شخص حول العالم "يواجهون الجوع الحاد".
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة.
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وذكر بورغون أن هذا العدد قد يرتفع مع بداية ظاهرة "النينو" الجوية.
وأشار إلى أن هناك احتمال بنسبة 71 بالمئة أن تبدأ ظاهرة النينو بين أيلول و تشرين الأول 2024.
وأكد أنه من المتوقع أن تستمر آثار هذه الظاهرة حتى كانون الثاني إلى آذار 2025.
وقال المسؤول الأممي: "يسبب تغير المناخ زيادة في تواتر وشدة الأحداث الطبيعية المتطرفة مثل تلك المرتبطة بظاهرة النينو".
وأوضح أن سلسلة الفيضانات والأعاصير التي تحدث في أفريقيا وآسيا وأوروبا هي تذكير واضح بمدى عالمية هذه المشكلة.
وحذر من أن النظم الغذائية الزراعية، التي تعتبر شديدة الحساسية لتغير المناخ، قد تواجه تأثيرات طويلة المدى مثل تدهور التربة وقلة الموارد المائية.
وأضاف: "مواسم الزراعة المضطربة، وانخفاض الإنتاجية، والخسائر الحيوانية ستجعل من الصعب على المزارعين الحفاظ على الإنتاج وهذا يدفع الملايين من الناس إلى المزيد من الجوع".
وأردف: "لا يمكننا أن نسمح باستمرار هذه الدورة، ولا نستطيع أن ننتظر أكثر، حان الوقت لإدارة الكوارث بصورة مختلفة". (الأناضول)
 
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