الانتخابات الأمريكية 2024.. توافد الناخبين على مراكز الاقتراع المبكر في فيرجينيا

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واحتشد أنصار المرشحين الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، أمام المقرات المخصصة لاستقبال الناخبين الذين يدلون بأصواتهم مبكرًا، قبل يوم الانتخاب الرسمي المرتقب في الخامس من شباط المقبل.وأمام مقر الانتخاب في فيرفاكس، أحاطت لافتات مرشحي الحزبين بمداخل المكان والشوارع المحيطة به، ورفع مؤيدو ترامب علم الولايات المتحدة، ولافتات تأييد كبيرة، فيما اكتفى مؤيدو الحزب الديمقراطي بتوزيع لافتات للراغبين في حملها عقب الإدلاء بأصواتهم، والتوجه خارج المقر.وكانت السلطات في فيرجينيا قد أكدت أنه ليس على الناخب تقديم أي عذر أو إثبات للإدلاء بصوته مبكرًا، على أن يتلزم بتقديم إثبات الشخصية الضروري للسماح له بالتصويت.وتبدأ ولايات فيرجينيا ومينسوتا وساوث داكوتا بالتصويت المبكر اليوم الجمعة.وتجري عملية الاقتراع المبكر في فيرجينيا بدءًا من الجمعة الموافق ٢٠ أيلول، وحتى السبت الموافق الثاني من تشرين الثاني المقبل. (الحرة)