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عربي-دولي

التوتر بين مصر وإثيوبيا يمتد إلى الصومال.. دعوات لوقف تدفق الأسلحة

Lebanon 24
20-09-2024 | 14:05
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مازال التوتر بين مصر وإثيوبيا مستمرا ويتواصل ليس فقط حول سد النهضة بل انتقل للصومال.

وبعد أيام من إرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال ورفض إثيوبيا ذلك، أعلنت الخارجية الصومالية اليوم الجمعة أن إثيوبيا أرسلت شحنات أسلحة إلى إقليم بونتلاند ما يهدد الأمن الإقليمي.
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وقالت الخارجية الصومالية إنها تدين وبشدة شحنات الأسلحة غير المصرح بها من إثيوبيا ⁦⁩إلى بونتلاند، والتي تنتهك سيادة البلاد وتهدد الأمن الإقليمي.
 
وطالبت الصومال بوقف فوري لتدفق مثل هذه الشحنات داعية الشركاء الدوليين إلى دعم جهود السلام في القرن الإفريقي.

وتشهد العلاقة بين ولاية بونتلاند والحكومة الفيدرالية في الصومال توترا كبيرا خاصة منذ إعلان الولاية أنها لم تعد تعترف بمؤسسات الدولة الفيدرالية الصومالية.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصعيد مماثل قامت به حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالية والتي قررت إغلاق المكتبة المصرية بأراضيها ومطالبة موظفيها العاملين بمغادرة البلاد.

وأعلن وزير خارجية حكومة ⁧أرض الصومال⁩ الدكتور عيسى كايد أن حكومة بلاده قررت إغلاق "المكتبة الثقافية المصرية" بشكل نهائي في ⁧العاصمة هرجيسا⁩ بسبب مخاوف أمنية -وصفها بالخطيرة -وإخطار جميع الموظفين بمغادرة البلاد. (الحدث) 
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