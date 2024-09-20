إيران: نعرب عن تضمننا المطلق مع لبنان شعباً وحكومة

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني، إن "على مجلس الأمن وضع حد لجرائم إسرائيل في المنطقة عبر إجراءات حاسمة".

وأكّد عرفاني أن بلاده تدين عدوان إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطالب مجلس الأمن بإدانة إسرائيل.

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من جهة ثانية،قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت ونعرب عن تضمننا المطلق مع لبنان شعباً وحكومة.

وتابع كنعاني: لا شك أن "إسرائيل" وخلافاً لما تريده معظم الدول وشعوب العالم تبحث عن التصعيد وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة وتعرض أمن المنطقة والعالم لخطر كبير.