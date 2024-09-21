هاريس تنفق اكثر بثلاثة اضعاف من ترامب على حملتها.. فهل تزيد حظوظها الرئاسية؟

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وأنفقت حملة هاريس ما يقرب من ثلاثة أمثال ما أنفقته حملة ترامب في آب، وفقا للإفصاحات المالية المقدمة أمس الجمعة. تدخل الحملتان الانتخابيتان للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كاملا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب المرحلة النهائية من السباق الذي يشهد تنافسا شديدا للغاية قبل الانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني.وأنفقت حملة هاريس ما يقرب من ثلاثة أمثال ما أنفقته حملة ترامب في آب، وفقا للإفصاحات المالية المقدمة أمس الجمعة.

وكشفت هاريس، نائبة الرئيس الأميركي التي أطلقت حملتها في تموز، للجنة الانتخابات الاتحادية عن إنفاق قدره 174 مليون دولار الشهر الماضي. وأعلنت حملة الرئيس الجمهوري السابق ترامب بشكل منفصل عن إنفاق 61 مليون دولار.



وفي حين أن زيادة الإنفاق ستساعد حملة هاريس على تكثيف الإعلانات التلفزيونية طوال الانتخابات إلا أنها قد لا تحقق النصر.



وتشير العديد من استطلاعات الرأي إلى تقارب المنافسة بين المرشحين بما في ذلك في الولايات المتأرجحة التي قد تحدد الفائز.



وكان ترامب تفوق على منافسته هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016 رغم أنه جمع أموالا أقل من المرشحة الديمقراطية آنذاك.



وفي آب، قال كل من ترامب وهاريس إن معظم إنفاقهما كان على الإعلانات. وأفادت حملة هاريس بتقديم تبرع بقيمة 75000 دولار

لصندوق ديترويت يونيتي، وهي منظمة غير ربحية تعمل على زيادة إقبال الناخبين السود في ميشيجان، وهي ساحة معركة رئيسية في انتخابات هذا العام.



وأدى دخول هاريس السباق، بعد أسابيع فقط من أداء بايدن السيئ في مناظرة ضد ترامب، إلى زيادة التبرعات لحملتها، التي أنهت أغسطس

آب بمبلغ 235 مليون دولار، وهو ما يزيد قليلا عن ما كان لديها في بداية الشهر.



وأنهت حملة ترامب شهر آب بمبلغ 135 مليون دولار، أي أقل بنحو 17 مليون دولار عن بداية الشهر.