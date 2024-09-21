28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هاريس تنفق اكثر بثلاثة اضعاف من ترامب على حملتها.. فهل تزيد حظوظها الرئاسية؟
Lebanon 24
21-09-2024
|
02:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدخل الحملتان الانتخابيتان للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كاملا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب المرحلة النهائية من السباق الذي يشهد تنافسا شديدا للغاية قبل الانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني.
Advertisement
وأنفقت حملة هاريس ما يقرب من ثلاثة أمثال ما أنفقته حملة ترامب في آب، وفقا للإفصاحات المالية المقدمة أمس الجمعة.
وكشفت هاريس، نائبة الرئيس الأميركي التي أطلقت حملتها في تموز، للجنة الانتخابات الاتحادية عن إنفاق قدره 174 مليون دولار الشهر الماضي. وأعلنت حملة الرئيس الجمهوري السابق ترامب بشكل منفصل عن إنفاق 61 مليون دولار.
وفي حين أن زيادة الإنفاق ستساعد حملة هاريس على تكثيف الإعلانات التلفزيونية طوال الانتخابات إلا أنها قد لا تحقق النصر.
وتشير العديد من استطلاعات الرأي إلى تقارب المنافسة بين المرشحين بما في ذلك في الولايات المتأرجحة التي قد تحدد الفائز.
وكان ترامب تفوق على منافسته هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016 رغم أنه جمع أموالا أقل من المرشحة الديمقراطية آنذاك.
وفي آب، قال كل من ترامب وهاريس إن معظم إنفاقهما كان على الإعلانات. وأفادت حملة هاريس بتقديم تبرع بقيمة 75000 دولار
لصندوق ديترويت يونيتي، وهي منظمة غير ربحية تعمل على زيادة إقبال الناخبين السود في ميشيجان، وهي ساحة معركة رئيسية في انتخابات هذا العام.
وأدى دخول هاريس السباق، بعد أسابيع فقط من أداء بايدن السيئ في مناظرة ضد ترامب، إلى زيادة التبرعات لحملتها، التي أنهت أغسطس
آب بمبلغ 235 مليون دولار، وهو ما يزيد قليلا عن ما كان لديها في بداية الشهر.
وأنهت حملة ترامب شهر آب بمبلغ 135 مليون دولار، أي أقل بنحو 17 مليون دولار عن بداية الشهر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستهدف الضاحية الجنوبية.. هذه هوية المُستهدف وحصيلة الشهداء
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الضاحية الجنوبية.. هذه هوية المُستهدف وحصيلة الشهداء
08:54 | 2024-09-20
20/09/2024 08:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقفل المدارس والجامعات كل الأسبوع المقبل؟
Lebanon 24
هل تقفل المدارس والجامعات كل الأسبوع المقبل؟
16:30 | 2024-09-20
20/09/2024 04:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة نصرالله الجديدة.. قرارٌ من نوع آخر
Lebanon 24
هذه خطة نصرالله الجديدة.. قرارٌ من نوع آخر
15:00 | 2024-09-20
20/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلّق على استهداف الضاحية الجنوبية: غارة دقيقة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلّق على استهداف الضاحية الجنوبية: غارة دقيقة
08:59 | 2024-09-20
20/09/2024 08:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ضربة الضاحية.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ضربة الضاحية.. هذا ما كُشف
14:21 | 2024-09-20
20/09/2024 02:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:33 | 2024-09-21
روسيا تسقط 101 مسيّرة أوكرانية.. و3 ضربات على خاركيف
03:25 | 2024-09-21
استشهاد 53 عنصرا منذ 18 أيلول.. هؤلاء هم أبرز قياديي حزب الله المستهدفين خلال أشهر
02:32 | 2024-09-21
كاريكاتور أظهرها إلى جانب "بيجر منفجر".. نائبة أميركية من أصل فلسطيني تُندد برسم نُشر في مجلة
02:19 | 2024-09-21
في الضربة على الضاحية الجنوبية.. اسرائيل تزعم اغتيال 20 قائداً من "قوة الرضوان"
01:21 | 2024-09-21
فرص التوصل لوقف إطلاق النار بغزة تتضاءل
01:01 | 2024-09-21
ارتفاع حدة المواجهات الروسية - الاوكرانية.. وزيلينسكي يطالب الحلفاء بتحرك سريع
فيديو
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
21/09/2024 10:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
21/09/2024 10:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
21/09/2024 10:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24