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عربي-دولي
كاريكاتور أظهرها إلى جانب "بيجر منفجر".. نائبة أميركية من أصل فلسطيني تُندد برسم نُشر في مجلة
Lebanon 24
21-09-2024
|
02:32
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قامت العضوة في مجلس النواب الأميركي رشيدة طليب، أمس الجمعة، بالتنديد برسم كاريكاتوري نُشر في مجلة محافظة يظهرها إلى جانب جهاز نداء "بيجر" منفجر.
ويشير الرسم الذي نُشر، يوم الخميس، في مجلة "ناشونال ريفيو" إلى موجة تفجيرات هذا الأسبوع طالت أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله وأسفرت عن استشهاد 37 شخصا على الأقل وإصابة نحو ثلاثة آلاف.
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وكتبت رشيدة طليب، ممثلة الحزب الديمقراطي في الكونغرس عن ولاية ميشيغن وذات الأصول الفلسطينية، على منصة "إكس": "مجتمعنا يعاني من الكثير من الألم الآن".
وأضافت: "هذه العنصرية ستحرض على المزيد من الكراهية والعنف ضد المجتمعات العربية والإسلامية، وتجعل الجميع أقل أمانا. إنه لأمر شائن أن تستمر وسائل الإعلام في جعل هذه العنصرية أمرا عاديا".
وفي الرسم الكاريكاتوري، تظهر طليب وهي تجلس على مكتبها وأمامها جهاز بيجر ينفجر بينما تقول: "غريب. انفجر جهاز الاتصال الخاص بي للتو".
وحملت السلطات اللبنانية إسرائيل مسؤولية التفجيرات وقالت إن الأجهزة المستهدفة كانت مفخخة قبل دخولها البلاد.
ولم تعلق إسرائيل على انفجار أجهزة النداء، لكنها قالت إنها ستوسع نطاق حربها في غزة لتشمل الجبهة اللبنانية.(سكاي نيوز)
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