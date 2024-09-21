"تلقت تهديدات": والدة الحسناء المتورطة في "البيجر" تخرج عن صمتها.. والاستخبارات المجرية تكذبها

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أطلت والدة المرأة التي ارتبطت شركتها بآلاف أجهزة النداء التي انفجرت في لبنان وسوريا في هجوم على حزب الله لتكشف عن مصير ابنها.وقالت والدتها لوكالة أسوشيتد برس أمس الجمعة إن ابنتها تلقت "تهديدات" غير محددة في الأيام التي تلت ذلك الحادثة ونصحتها أجهزة المخابرات المجرية "بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام".وقالت بياتريكس بارسوني أرسيداكونو عبر الهاتف من صقلية إن ابنتها، كريستيانا بارسوني أرسيداكونو، "حاليًا في مكان آمن محمي من قبل أجهزة المخابرات المجرية" بعدما ارتبطت شركتها التي تتخذ من بودابست مقراً لها بالأجهزة المستخدمة في هجوم أجهزة النداء المتزامن يوم الثلاثاء الماضي.لكن جهاز الأمن الوطني المجري الخاص نفى هذا الادعاء، قائلاً إن بارسوني أرسيداكونو لا تتأهل لمثل هذه الحماية، لكنه أشار إلى أنه تم إجراء مقابلات معها "عدة مرات" منذ بدء التحقيق يوم الأربعاء.وقالت الوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة أسوشيتد برس: "إن نتائج التحقيق حتى الآن أوضحت أن ما يسمى بأجهزة الاستدعاء لم تكن على الأراضي المجرية مطلقًا، وأنه لم تشارك أي شركة مجرية أو خبير مجري في تصنيعها أو تعديلها!"ولم تظهر كريستيانا بارسوني أرسيداكونو علناً منذ الهجمات التي استهدفت أجهزة النداء ثم أجهزة الاتصال اللاسلكية يومي الثلاثاء والأربعاء في لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد 37 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 3000 آخرين، بما في ذلك المدنيين.كريستيانا بارسوني أرسيداكونو مدرجة على أنها الرئيسة التنفيذية لشركة "BAC Consulting" ومقرها بودابست، والتي قالت الشركة التايوانية صاحبة العلامة التجارية لأجهزة النداء إنها مسؤولة عن تصنيع الأجهزة.لكن والدتها قالت لوكالة أسوشيتد برس إن ابنتها "لم تكن متورطة بأي شكل من الأشكال" في المؤامرة القاتلة لتحويل أجهزة النداء إلى أجهزة متفجرة، وأنها "كانت مجرد وسيط". وقالت: "لم تمر الاجهزة عبر بودابست... لم يتم إنتاجها في المجر"، وهو ما يعكس ادعاء الحكومة المجرية في وقت سابق من الأسبوع.ولم تستجب بياتريكس بارسوني أركيدياكونو على الفور للاستفسارات المتابعة حول التناقض حول ما إذا كانت ابنتها تحت حماية الحكومة المجرية.وقالت الشركة تايوانية، "غولد أبولو"، إنها فوضت شركة "بي أي سي كونسلتينجغ" لاستخدام اسمها على أجهزة النداء التي انفجرت، لكن الشركة المجرية كانت مسؤولة عن تصنيعها وتصميمها.وتشارك شركة "بي أي سي كونسلتينغ" الطابق الأرضي من مبنى متواضع في بودابست مع العديد من الشركات الأخرى، لكنها لا تمتلك مكاتب مادية وتستخدم العقار في عاصمة المجر - مثل الشركات الأخرى الموجودة هناك - كعنوان رسمي فقط، وفقًا لامرأة خرجت من المبنى في وقت سابق من هذا الأسبوع ورفضت الكشف عن اسمها.وقال موقع الشركة على الإنترنت إنها متخصصة في "البيئة والتنمية والشؤون الدولية". وأدرج سجل الشركات 118 وظيفة رسمية بما في ذلك إنتاج السكر والنفط وبيع المجوهرات بالتجزئة واستخراج الغاز الطبيعي.وحققت الشركة إيرادات بلغت 725 ألف دولار في عام 2022 و593 ألف دولار في عام 2023، وفقًا لسجل الشركة. وفي العام الماضي، أنفقت الشركة ما يقرب من 324 ألف دولار، أو ما يقرب من 55% من إيراداتها، على "المعدات".ولكن موقع الشركة على الإنترنت معطلاً منذ يوم الأربعاء.(العربية)