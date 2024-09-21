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عربي-دولي

حالات "اختناق" داخل الطائرة.. شركة مصر للطيران تكشف ملابسات ما حصل على متن رحلة نيوجيرسي (فيديو)

Lebanon 24
21-09-2024 | 04:14
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي رصدت أزمة داخل طائرة تابعة لشركة مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة إلى نيوجيرسي.

وأثار مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي حول "وجود حالات اختناق" في الرحلة من القاهرة إلى نيوجرسي ردود فعل واسعة على مدار اليومين الماضيين.

تفاصيل أزمة رحلة نيوجيرسي تكمن في وجود حالات اختناق، نتيجة خلل مفاجئ لعمل أنظمة التكييف بالطائرة، ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة "الكابينة".

فتح تحقيق شامل
من جانبها علقت شركة "مصر للطيران"، على أزمة الرحلة، في بيان رسمي لها، معلنة فتح تحقيق شامل للكشف عن الملابسات الخاصة برحلة الشركة المتجهة من القاهرة إلى نيوجيرسي.

وقدمت شركة "مصر للطيران" خالص اعتذارها عما حدث أثناء الرحلة، مؤكدة حرصها الدائم على سلامة الركاب وراحتهم، والتي تأتي في المقام الأول لديها.

وقالت شركة "مصر للطيران": "نقوم حاليا بالتواصل مع ركاب الرحلة لتقديم الاعتذار المناسب لهم".
 
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بيان الشركة
وأوضحت مصر للطيران، في بيانها، أنه أثناء إقلاع رحلة مصر للطيران رقم MS987 المتجهة من القاهرة إلى نيوجيرسي في تمام الساعة 5:25 صباح يوم 18 أيلول ، شعر أحد الركاب بتعب وإعياء شديد أثناء تحرك الطائرة على الأرض في طريقها للإقلاع نظرا لارتفاع درجة الحرارة داخل الكابينة، نتيجة خلل مفاجئ لعمل نظام تكييف الطائرة على الأرض، وقام طاقم الضيافة الجوية بالاستعانة بأحد الأطباء من الركاب المسافرين على متن الطائرة، الذي أكد أن حالته الصحية تستدعي طلب الإسعاف.

وعلى الفور قام أفراد طاقم الطائرة - بحسب بيان مصر للطيران - بإبلاغ قائد الطائرة بالحالة الصحية للراكب، وحفاظًا على سلامته قرر قائد الرحلة العودة -مرة أخرى- إلى موقع التحرك، وذلك في تمام الساعة 5:40 صباحًا.

وأشارت الشركة إلى أنه جرى استدعاء سيارة الإسعاف للكشف على الراكب لتقديم الإسعافات الطبية له وتحديد إمكانية سفره من عدمه، وبعد تقديم الإسعافات الأولية للراكب وسؤاله عن رغبته في استكمال الرحلة من عدمه، أصر الراكب على استكمال الرحلة بعد موافقة المسعفين.

وبعد محاولات عديدة تمت تهدئة الركاب، نظرا لارتفاع درجة الحرارة داخل الطائرة، والتأكد من الحالة الصحية للراكب وقدرته على استكمال الرحلة وأقلعت الرحلة، مرة أخرى متجهة إلى نيوجيرسي في تمام الساعة 7:10 صباح نفس اليوم.

وأكدت الشركة أنها تقوم بفتح تحقيق شامل لـ"الكشف عن الملابسات الخاصة بالرحلة وتتقدم بخالص اعتذارها عما حدث أثناء الرحلة وتؤكد حرصها الدائم على سلامة الركاب وراحتهم والتي تأتي في المقام الأول لديها، وتقوم حاليا بالتواصل مع ركاب الرحلة لتقديم الاعتذار المناسب لهم".(العربية)

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