Advertisement

أجازت الولايات المتحدة أول لقاح مضاد للإنفلونزا على شكل رذاذ للأنف يمكن الشخص أخذه بنفسه من دون الحاجة إلى مساعدة متخصص في المجال الصحي.ولقاح "فلوميست" من إنتاج مجموعة "أسترازينيكا"، وكانت أجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية "إف دي أيه" منذ سنوات عدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و49 عاما.وبما أنّ الأطفال لا يستطيعون أخذ اللقاح بأنفسهم، يمكن لأحد أفراد عائلتهم أو أي متخصص في المجال الصحي أن يوفره لهم. (العربية)