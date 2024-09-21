تحذير "شديد اللهجة" من رئيس فنزويلا.. ما علاقة ما حدث في لبنان؟

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وقال الرئيس في بيان بثته الإذاعات والتلفزيونات "لا تقبلوا الهدايا الإلكترونية، احذروا الهواتف والأجهزة المحمولة".



كما طلب مادورو من كل "الوزارات والمؤسسات والشركات التابعة للدولة" إعطاء أولوية لشراء "مصنوعات يدوية وألعاب مصنوعة في فنزويلا "لتبادل الهدايا خلال "احتفالات عيد الميلاد". دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، حكومته ومؤيديها إلى عدم قبول الأجهزة الإلكترونية كهدايا لعيد الميلاد بسبب التفجيرات المتزامنة هذا الأسبوع لأجهزة اتصال لاسلكية تابعة لحزب الله في لبنان.وقال الرئيس في بيان بثته الإذاعات والتلفزيونات "لا تقبلوا الهدايا الإلكترونية، احذروا الهواتف والأجهزة المحمولة".كما طلب مادورو من كل "الوزارات والمؤسسات والشركات التابعة للدولة" إعطاء أولوية لشراء "مصنوعات يدوية وألعاب مصنوعة في فنزويلا "لتبادل الهدايا خلال "احتفالات عيد الميلاد".

وتم تقديم موعد الاحتفال بالعيد في فنزويلا إلى الأول من أكتوبر "تكريما" لسكان البلاد التي هزتها الاضطرابات منذ إعادة انتخابه المتنازع عليها في 28 تموز، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس. (سكاي نيوز عربية)