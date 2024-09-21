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عربي-دولي

جريمة بشعة... العثور على جثث 3 أشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم!

Lebanon 24
21-09-2024 | 06:41
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كشفت وزارة الداخلية السورية عن جريمة قتل عائلية بشعة، بعد العثور على 3 جثث تعود لعائلة واحدة في مدينة حلب.

وقالت الداخلية السورية في بيان "إنّ قسم شرطة الأشرفية في حلب أُبلغ من المدعوة جودي بأنها ذهبت لمنزل والدتها بناءً على موعد مسبق بينهما وبعد قرع باب المنزل والاتصال عدة مرات مع لم يجب أحد".
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وأضافت الوزارة: "توجهت الدوريات من القسم المذكور، وقامت بفتح باب المنزل بحضور مختار وأعضاء لجنة الحيّ. وبدخولهم إلى المكان وتمّ العثور على 3 جثث تعود لامرأة تدعى جمانة من مواليد 1972 وابنها غيث من مواليد 2005 وابنتها غزل من مواليد 2004، مقتولين في غرف نومهم بعد تعرضهم لطعنات في العنق والرقبة بواسطة آلة حادة".

وحضر قائد شرطة محافظة حلب إلى المكان ودوريات من فرع الأمن الجنائي وقسم الأدلة الجنائية وهيئة الكشف الطبي والقضائي لإجراء الكشف اللازم ومباشرة التحقيقات. (العربية)
 
 
 

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