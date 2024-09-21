إعتقال زوج "أغنى امرأة" بتهمة القتل

Advertisement

قال محامو فلاديسلاف باكالتشوك، الزوج المنفصل عن "أغنى امرأة" في روسيا، إنه تم القبض على موكلهم ووجهت إليه تهمة القتل، عقب تبادل لإطلاق النار في العاصمة موسكو.ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأميركية، فقد قُتل شخصان في إطلاق نار، على بعد بضعة مبانٍ من الكرملين، في مقر شركة "وايلد بيرز" التي تعتبر من أكبر شركات بيع التجزئة في البلاد، حيث اتخذ النزاع بشأن مستقبل تلك الشركة منعطفًا عنيفًا.وأصيب في تلك الواقعة 7 أشخاص، من بينهم عناصر من الشرطة.وانخرط فلاديسلاف وزوجته تاتيانا باكالتشوك، اللذان تقدما بطلب طلاق في تموز، في صراع علني مرير منذ أعلنت "وايلد بيرز" عن خططها للاندماج مع شركة الإعلانات الخارجية "روس غروب"، في حزيران الماضي.وكانت تاتيانا قد أسست "وايلد بيرز" في روسيا عام 2004، لتكون نسخة محلية عن موقع "أمازون"، حيث كانت في البداية مجرد متجر لبيع الملابس عبر الإنترنت، قبل أن تصبح سوقا كبيرا لبيع جميع أنواع السلع. (الحرة)