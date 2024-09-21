نايا في المستشفى... شاب أطلق النار عليها رصاصتين وحالتها حرجة

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أقدم شاب تركي على إطلاق النار على فتاةٍ سورية برصاصتين في ولاية اسطنبول التركية، ما أثار جدلاً في الأوساط التركية والسورية على حدّ سواء.الحكاية بدأت مع رغبة الشاب التركي بالارتباط بالفتاة السورية التي تدعى نايا سفّان، لكنها رفضت ذلك، وعلى إثره حاول الشاب الاعتداء عليها عدّة مرات في الأشهر الماضية، فتقدّمت بشكوى لدى الشرطة التركية لحمايتها، إلا أنها رغم ذلك لم تنجو من عنفه.وترقّد سفّان في حالةٍ حرجة بالعناية المشددة داخل مستشفى في اسطنبول، منذ فجر الأربعاء الماضي، بعدما أطلق عليها الشاب التركي رصاصتين من مسافة قريبة فأصابت كتفها وبطنها، في منطقة تشنغل كوي داخل الولاية. (العربية)