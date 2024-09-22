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عربي-دولي
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: نستنكر اقدام قوات الاحتلال اقتحام مكتب قناة الجزيرة في رام الله
Lebanon 24
22-09-2024
|
00:57
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أصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بيانا استنكرت من خلاله إقدام القوات الإسرائيلية على اقتحام مكتب قناة "الجزيرة".
وجاء في البيان: "نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر إقدام قوات الاحتلال على اقتحام مكتب قناة الجزيرة في رام الله وإغلاقه لمدة 45 يوما".
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وأضاف: "تعتبر النقابة هذا القرار العسكري التعسفي عدوانا جديدا على العمل الصحفي ووسائل الإعلام التي دأبت على كشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".
وطالبت النقابة كافة الجهات والمؤسسات التي تعنى بحقوق الصحفيين وتوفير بيئة العمل الآمنة لهم بسرعة التحرك لإدانة هذا القرار ووقف تنفيذه.
وختم البيان: "إن النقابة تؤكد تضامنها الكامل مع القناة وصحفييها وتضع مقرها وإمكاناتها بخدمة الزملاء العاملين في القناة".
(روسيا اليوم)
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